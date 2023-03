Non ti voglio vedere ma paga pure il college. I rapporti tra Suri e Tom Cruise letteralmente non esistono. Padre e figlia non si incontrano fisicamente, e nemmeno si parlano, dal 2012. Eppure, come hanno confermato nelle scorse ore i tabloid inglesi, la quasi maggiorenne Suri sta per andare al college con i soldi di papà. Come nelle più classiche non relazioni da post matrimonio, l’interprete del fortunato Top Gun: Maverick dovrà versare la quota di sostentamento della figlia avuta con Katie Holmes fino alla sua maggiore età. Insomma, siamo a ridosso della fine degli obblighi di divorzio, ma intanto alla star di Hollywood toccherà la retta del college.

Suri sembra indecisa tra un corso di moda e uno di musica, anche se tutto rientrerà nei 400mila dollari che papà Tom elargisce puntualmente oramai dal 2013. Sul Daily Mail c’è perfino scritto che Suri non ha più trascorso tempo insieme al padre negli ultimi dieci anni, lei non va a vedere i suoi film e lui non ha più nessun ruolo nella vita di lei”. Perfetti sconosciuti insomma. Tanto inesistente è il papà, quanto iperprotettiva risulta la mamma. La Holmes, infatti, che divorziò da Cruise anche per via dell’onnipresente legame con Scientology del marito, vuole avere Suri a un tiro di schioppo. Quindi va bene fare gli snob indirizzando le domande per il college in ogni dove del globo; ma alla fine la scelta, dicono i ben informati, cadrà comunque su New York dove la Holmes vive con un nuovo fidanzato e dove vuole avere la figlia vicina giusto di qualche isolato.