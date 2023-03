Si sono accorti subito che qualcosa non andava e non hanno esitato neanche un momento ad intervenire in aiuto del compagno. Così un gruppo di bimbi ha salvato un loro coetaneo da un tentativo di rapimento, avvenuto lunedì mattina presto a Gaithersburg, nel Maryland, a circa 20 miglia a nord di Washington. “La vittima ha dichiarato che si trovava alla fermata dell’autobus nell’isolato 17600 di Towne Crest Dr., intorno alle 7:20 del mattino, quando il sospetto avrebbe afferrato il bambino e lo ha tirato verso un condominio“, si legge nel comunicato del Dipartimento di Polizia. “Diversi studenti che si trovavano alla fermata dell’autobus hanno cercato di intervenire e la vittima è riuscita a liberarsi”. Il gruppo è poi salito velocemente sullo scuolabus, segnalando il rapitore al personale scolastico una volta raggiunta la scuola. Non è ancora chiaro quale fosse il movente del rapitore, un uomo di 30 anni di nome Jamaal Germany che, come riporta la polizia, “è stato arrestato e trasportato all’unità centrale di elaborazione della Contea di Montgomery”. Le indagini sono ancora in corso.