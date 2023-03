“Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito“. Che avrà inteso Lazza? Per molti dei commentatori di Twitter è chiaro: un messaggio di apprezzamento scritto durante l’intervento del critico a Domenica In. Cosa è accaduto nell’ultima puntata del contenitore domenicale di RaiUno? Sgarbi era in studio con le figlie Evelina e Alba. “C’era una mia assistente del ’96, una bella ragazza di nome Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi diceva ‘quelle del 2000, tutte tr**e’. Tu, voglio dire, sarai del 1999 credo (rivolto alla figlia minore, Evelina)”, le parole del critico. Quindi la figlia: “No, del 2000”. “Del 2000? Stai attenta, allora”. Ecco che il tweet del rapper pare proprio un plauso per questa uscita infelice che Sgarbi ha definito “una battuta”. E i follower di Lazza non l’hanno presa benissimo: “Spero sia ironico“, “Te la sei pippata la Cenere (titolo del suo brano sanremese, ndr), ammettilo”, “Ma padre di cosa? Della coglionaggine?“, “Tolta Cenere dalla playlist“, “Cancella il tweet“, “Voleva qualcuno che lo aiutasse a sparire come cenere ma si è aiutato da solo”. Il rapper non ha risposto anzi ha fatto sapere di essere stato a cena con Valentino Rossi in un tweet successivo.

Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito — LAZZA (@thelazzinho) March 21, 2023