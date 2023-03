Nozze rimandate per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’influencer e l’ex ciclista hanno dovuto posticipare le nozze, ma il motivo non sarebbe legato ad una crisi di coppia. A spiegarne la ragione decisione è stata la stessa Rodriguez, che nelle scorse ore ha rivelato che effettivamente una data indicativa del lieto evento c’è, ma sarebbe sorta una complicazione. “Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre – ha detto Cecilia sui social – ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere“. Niente ripensamenti, dunque: il matrimonio si farà, ma a quanto pare a data da destinarsi. Anche Francesco Moser, il padre di Ignazio, ha voluto dire la sua a riguardo: “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”. I fan della coppia possono quindi stare tranquilli, non resta che mettersi il cuore in pace e aspettare ulteriori dettagli.