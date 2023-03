“Qui il tema della maternità surrogata non c’entra nulla. Il centro destra cerca di spostare in malafede l’attenzione dal tema centrale: i diritti dei bambini. È normale che tutti i bambini abbiano gli stessi diritti, non c’entra nulla con matrimonio ugualitario o diritti delle coppie. Ma di diritti dei bambini. Noi abbiamo una proposta organica su matrimonio egualitario e sui diritti dei bambini, ma non cerchiamo di spostare l’attenzione. Altrimenti si allarga il tema per non assumersi responsabilità”, le parole di Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle.