Bobby Solo ha festeggiato i suoi 78 anni negli studi di Verissimo. Con lui, a spegnere le candeline c’erano il figlio Ryan e la moglie Tracy Quade. Negli studi di Silvia Toffanin, l’artista ha voluto ripercorrere alcuni momenti importanti della sua vita professionale e privata. L’amore per la giovane moglie Tracy, 28 anni più giovane di lui, è stato uno dei temi fondamentali affrontati in puntata. Dopotutto il loro è un amore che perdura nel tempo:” Da ragazzino mi innamoravo delle donne mature. Forse perché ero molto legato a mia mamma e mi davano un senso di protezione, ma invece con Tracy mi sono innamorato subito ed ho sentito un senso di romanticismo. Lei era assistente di volo, andava dal New Jersey a Roma tutte le settimane e un giorno le dissi che se non avessi avuto 28 anni più di lei l’avrei sposata, lei mi disse ‘perché non me lo chiedi?’ e ci siamo sposati. È molto dolce e perfetta”. Da allora sono passati 28 anni, e nel 2013 dal loro matrimonio è nato Ryan:” La vedevo più rotondetta, ma mangiava poco, le dissi che secondo me era incinta, ma lei disse che era impossibile. E invece, dopo 5 test di gravidanza, ha dovuto ricredersi!”.

Sposare una persona con una grande differenza di età non è semplice. E il cantautore ha raccontata la prima reazione della sua mamma: ” Quando le dissi che ci saremmo sposati mi rispose ‘Ma sei matto? questa è una ‘putea’ (‘ragazzina’ in Veneto). Tuttavia, anche lei col tempo ha cambiato idea”.