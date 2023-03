Questo Grande Fratello Vip sembra non avere pace, sia dentro la casa, che fuori. Dopo l’espulsione dal programma, Daniele Dal Moro ha attaccato duramente la produzione del reality, non solo facendo capire che considera ingiusta la sua squalifica, ma anche parlando della prossima puntata di lunedì 20 marzo e promettendo di rivelare presto “tutta la verità”.

In un post su Instagram Dal Moro ha raccontato: “Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante”. Quindi l’ex concorrente della versione nip continua: “Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”. Dicendo di avere “le mani legate per questioni contrattuali”, Dal Moro promette però di “raccontare tutta la verità a tempo debito” sul “Grande Fratello di figli e figliastri“. E conclude: “Questa è una promessa”.