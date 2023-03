Dopo la Champions, tocca anche ai quarti di finale di Europa e Conference League, con altre tre squadre italiane protagoniste: Juventus e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference. Il sorteggio di Nyon non è benevolo con i bianconeri, che finiscono nella parte peggiore del tabellone: l’urna stabilisce l’incrocio con lo Sporting Lisbona, che ha appena eliminato l’Arsenal super favorito. Soprattutto, in caso di passaggio del turno c’è una semifinale con vista Old Trafford: la Juve infatti incontrerebbe la vincente del match tra Manchester United e Siviglia. La Roma invece può sorridere: c’è il Feyenoord, avversario ostico ma abbordabile. E dalla parte giallorossa del tabellone restano Bayer Leverkusen e Royale Union. Il percorso verso la finale è possibile. Lo stesso discorso vale per la Fiorentina in Conference League: ai quarti la viola pesca i polacchi del Lech Poznan. La squadra di Italiano parte favorita e in semifinale incontrerebbe la vincente di Basilea–Nizza: due squadre certo temibili, ma le più complicate da affrontare – il West Ham e l’Az Alkmaar che ha eliminato la Lazio – sono dall’altra parte. La Fiorentina può puntare ad arrivare fino in fondo.

Europa League

Quarto 1: Manchester United – Siviglia

Quarto 2: Juventus – Sporting Lisbona

Quarto 3: Bayer Leverkusen – Royale Union

Quarto 4: Feyenoord – Roma

Semifinale 1: Juventus – Sporting Lisbona / Manchester United – Siviglia

Semifinale 2: Feyenoord – Roma / Bayer Leverkusen – Royale Union

Il calendario

Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. La finale di Europa League andrà in scena il 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

Conference League

Quarto 1: Lech Poznan – Fiorentina

Quarto 2: Gent – West Ham

Quarto 3: AZ Alkmaar – Anderlecht

Quarto 4: Basilea – Nizza

Semifinale 1: Lech Poznan –Fiorentina / Basilea – Nizza

Semifinale 2: Gent – West Ham / AZ Alkmaar – Anderlecht

Il calendario

Come per l’Europa League, le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. La finale di Conference League andrà in scena il 7 giugno alla Eden Arena di Praga.