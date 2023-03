Matilda De Angelis dà buca a Fedez. Il “giallo” che tiene banco in queste ore sui social riguarda il forfait dell’ultimo minuto dell’attrice protagonista della serie Netflix più discussa delle ultime settimane, La legge di Lidia Poët. La De Angelis era infatti attesa negli studi milanesi della società del rapper per registrare la nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio ma, a sorpresa, non si è presentata. Cos’è successo?

IL “GIALLO” SUL FORFAIT DI MATILDA DE ANGELIS – Dopo il lungo stop post Sanremo, a causa dei problemi di salute che lui stesso ha raccontato qualche giorno fa su Instagram, Fedez è tornato al lavoro e ha ripreso in mano anche il podcast sbanca streaming che conduce in coppia con Luis Sal. Per la prima registrazione era prevista come ospite l’attrice, che però all’ultimo ha declinato, come ha rivelato via social lo stesso Fedez. “Doveva venire Matilda De Angelis… Matilda De Angelis ci eravamo preparati un sacco di domande da farti insieme e adesso parleremo da soli io e lui”, ha detto. Ma cosa c’è dietro questa scelta? Per ora non è dato saperlo e la diretta interessata non ha commentato.

LA REUNION FEDEZ-ROVAZZI – Il cambio in corsa non ha comunque scoraggiato Fedez che ha rivoluzionato la scaletta, incentrata su una inaspettata “carrambata”, quella con Rovazzi, con cui si è riappacificato la scorsa estate dopo un lungo periodo di rapporti congelati a seguito di una lite avvenuta nel 2017 per via di divergenze artistiche. A sorpresa, i due si confronteranno nella prossima puntata del podcast: “Nuovo ospite a Muschio Selvaggio: non ci parliamo da dieci anni e abbiamo deciso di parlarci al podcast”, ha ironizzato Fedez presentando Rovazzi. Il quale ha poi ammesso: “La cosa divertente è che non sappiamo di cosa parlare. Useremo le stesse domande preparate per la De Angelis”.