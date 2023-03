Attivisti per il clima hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze e sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull’Arengario. L’episodio è avvenuto questa mattina. I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare gli ambientalisti. Secondo quanto si apprende apparterrebbero al gruppo Ultima generazione. Tra coloro che partecipano alla pulizia del rivestimento in pietre anche il sindaco Nardella, che, appena sceso dal ponteggio sul quale era salito per dare una mano a pulire con degli idranti le pietre imbrattate ha detto: “Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà”. In piazza c’erano restauratori esperti, presenti per altri interventi a una scultura che sono subito intervenuti per rimuovere la vernice usando acqua.