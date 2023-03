Scontro acceso a L’aria che tira (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e il giornalista Antonio Caprarica sugli scontri tra gli ultrà del Napoli e dell’Eintracht Francoforte.

Il parlamentare meloniano ride quando la conduttrice Myrta Merlino chiede se, a dispetto dei proclami della destra di governo, qualcosa non sta funzionando sul fronte della sicurezza: “No, questo è il frutto di leggi lassiste e permissiviste degli ultimi 10 anni. Come ha ricordato ieri Giorgia Meloni, negli ultimi anni ha governato prevalentemente e principalmente il Pd“.

In collegamento, il sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, scoppia a ridere, mentre Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta: “Ma non hanno governato anche Salvini e Berlusconi?”.

Mollicone continua: “Sono passati poco più di 100 giorni e a me fanno sorridere tutti gli esponenti dell’opposizione che hanno governato per 10 anni e oggi pretendono legge e ordine, quando hanno votato leggi permissiviste. Sanno bene che le giovani borseggiatrici nomadi sono nella maggior parte o minorenni o incinte o con identità fittizie. Con quelle stesse leggi che il Pd ha fatto, non possono essere arrestate”.

Immediata la replica di Caprarica: “La giusta rivendicazione del tempo necessario per governare non è che deve essere un’auto-assoluzione preventiva rispetto ai problemi del presente. Non è che siccome siete arrivati 5 mesi fa, ne parliamo tra 5 anni. Non funziona così. Fra 5 anni gli elettori vi giudicheranno, ma intanto l’opinione pubblica ha il diritto di giudicare al momento quello che state facendo o meno. Lei non mi può dire che quello che è successo a Napoli dipende dalla legislazione di sinistra degli anni precedenti, né che le scippatrici delle stazioni hanno a che fare con quella legislazione”.

Il giornalista menziona l’inasprimento delle pene per gli scafisti annunciato dal governo Meloni e aggiunge: “Resta il punto che bisogna prendere i delinquenti prima di poter irrogare delle pene. E mi dispiace dirlo, ma, ahimè, di fronte ai fatti di Napoli la Polizia si è manifestata incapace. E non ce l’ho coi poliziotti che hanno fatto il loro dovere fino in fondo”.

Mollicone insiste: “Non potete rivendicare il fatto che non c’è tempestività, cosa che il centrodestra vuole nell’azione repressiva e preventiva sull’ordine pubblico. Se le forze dell’ordine non possono arrestare una borseggiatrice nomade che è o minorenne o incinta, è per colpa di un decennale apparato normativo fatto prevalentemente dal centrosinistra lassista in nome di una falsa solidarietà che invece lascia morire per strada i senza fissa dimora”.

Caprarica chiosa, scatenando la reazione contrariata del parlamentare: “Mi preoccupa che la stretta che Mollicone ha in testa sia quella di introdurre magari la punibilità penale dei minorenni. Questi accenni mi allarmano non poco“.