Un’auto della polizia data alle fiamme, diverse vetture danneggiate e i dehors dei bar di piazza del Gesù completamente distrutti. È questo il bilancio provvisorio della devastazione avvenuta a Napoli in seguito agli scontri tra ultras dell’Eintracht Francoforte e forze dell’ordine. In via Calata Trinità Maggiore gli ultrà tedeschi sono entrati in contatto con decine di persone coi volti coperti. È partito un lancio di lacrimogeni e oggetti. Divelti bidoni della spazzatura e distrutti tavolini e sedie all’esterno dei bar della Piazza. Dopo gli scontri gli ultrà dell’Eintracht sono stati bloccati dalla polizia e fatti salire sugli autobus del servizio pubblico per essere momentaneamente trasferiti in albergo, ma la situazione resta tesa.