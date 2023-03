“Il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Crediamo che questo possa diventare non un parametro aggiuntivo alle tutele garantite ai lavoratori, ma uno sostitutivo. Nel nostro sistema un paramento di questo tipo rischierebbe di creare condizioni peggiori di quelle che hanno oggi i lavoratori e fare un favore alle grandi concentrazioni economiche alla quali conviene rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori. Penso sia più efficace estendere la contrattazione collettiva e tagliare le tasse sul lavoro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time alla Camera, in risposta all’interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, sul salario orario minimo. “La nostra proposta vuole rafforzare la contrattazione collettiva ma accanto fissare una soglia sotto la quale, dove non arriva la contrattazione collettiva, ci sia una risposta a che vede calpestata la dignità del lavoro. Siete in carica da soli cinque mesi ma state andando in direzione opposta e sbagliata” è stata la replica di Schlein.