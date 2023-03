Nel segno di Erling Haaland. Il Manchester City passeggia in casa contro il Lipsia, battuto per ben 7 reti a 0, e approda ai quarti di finale di Champions League. Il norvegese è entrato nella storia per aver segnato 5 gol nei primi ’63 minuti di gioco, prima di essere sostituito: Pep Guardiola infatti ha deciso di risparmiarlo per l’ultima mezz’ora del match. Prima di uscire è comunque andato vicino, in più occasioni, a realizzare anche il sesto gol. Come lui, soltanto Messi e Luiz Adriano avevano segnato 5 reti in un solo match di Champions League. Ora l’attaccante diventa a maggior ragione il pericolo numero uno nei quarti di finale, dove sono già qualificate Milan e Inter e dove spera di arrivare il Napoli. Nessuna squadra, men che meno le italiane, spera di trovare Haaland come avversario.