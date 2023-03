“Benvenuto al ministro Salvini. Nonostante le apparenze lo porto nel cuore come una reliquia“. È la battuta con cui il presidente campano Vincenzo De Luca ha dato il benvenuto al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al suo arrivo nel cantiere dell’Alta Velocità Napoli-Bari dove il ministro ha dato l’avvio ai lavori di scavo di una galleria sulla tratta sannita tra Telese e Vitulano. “A Salvini – ha proseguito De Luca sul filo dell’ironia – l’invito a essere prudente ora che preme il bottone della talpa. So che sei abituato a guidare i bulldozer ma attento perché c’è una scarpata. Se non altro perché siamo dietro di te”. “Sarò prudente – la replica divertita di Salvini – come si conviene a una reliquia umana”.