Si è spento oggi, 14 marzo 2023, il fumettista Luigi Piccatto, disegnatore storico in casa Bonelli, noto principalmente per aver lavorato come disegnatore di Dylan Dog. Il suo esordio risale al 1987, quando realizzò le tavole pel l’albo Il ritorno del mostro, ottavo volume della collana.

Torinese classe 1954, Piccatto aveva iniziato a realizzare fumetti fin dagli anni ’70, a poco più di 20 anni, esordendo su Corrier Boy con la serie Chris Lean, per poi collaborare ad altri progetti e riviste, fino ad approdare alla Sergio Bonelli Editore nel 1986 per prendere parte alla realizzazione di Dylan Dog, nuovo progetto della casa editrice.

Per l’indagatore dell’incubo, Luigi Piccatto realizzo ben 47 volumi, fra numeri regolari e speciali, divenendo in poco tempo uno dei disegnatori più iconici e più amati dai lettori, specialmente per il suo tratto cupo e ricco di dettagli, che si adattavano perfettamente ai toni splatter del racconto. Grazie al tratto caratteristico, nel 1992 Piccatto fu scelto per essere il disegnatore della miniserie spin-off in 9 volumi, dedicata interamente a Groucho, che venne pubblicata fino all’estate del 2000.

Dylan Dog non fu l’unico progetto a cui prese parte: realizzò anche dei volumi di Nathan Never, Zagor e molti altri, pubblicando nel 2012, in collaborazione con Paola Barbato, il romanzo a fumetti Darwin. Ad Asti, Piccatto aprì uno studio con cui realizzò la miniserie fantasy Khor per Star Comics (2007), continuando a lavorare con i suoi collaboratori alle varie testate Bonelli. Nel 2020 venne allestita una mostra dedicata interamente all’artista.

Oggi gli amanti del fumetto dicono dunque addio ad una figura che, in più di 50 anni di carriera, ha contribuito a fare la storia di alcune delle testate più importanti del panorama italiano.