Enrico Mentana si racconta in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo e, tra aneddoti, ricordi e analisi politiche, il giornalista si è lasciato andare anche ad una parentesi sulla sua vita personale. In particolare, il direttore del Tg La7 ha parlato della sua vita sentimentale, che Cazzullo definisce “da divo di Hollywood”: “Ho avuto una vita sentimentale da laico. E ho avuto Stefano dalla prima compagna, Alice dalla seconda, Giulio e Vittoria dalla mia ex moglie”, ha spiegato Mentana. E ancora: “Ha lasciato o è stato lasciato?” “Era finita. Ma sono sempre stati amori decennali. Compreso quello in corso”. Ovvero la relazione con Francesca Fagnani, conosciuta quando “venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa”. Infine, l’intervista si chiude con un botta e risposta che è una vera “chicca”: “Come immagina l’Aldilà?”, domanda Cazzullo. “Come Massimo Ammaniti: il Paradiso è là dove ritroverò i miei cani. E tutte le creature cui ho voluto bene. A cominciare dalle due che mi hanno messo al mondo”, risponde Enrico Mentana.