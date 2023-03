La cantante Shakira e il produttore argentino Bizarrap sono stati ospiti dell’ultima puntata del Late Show di Jimmy Fallon. I due, durante l’intervista, hanno ovviamente parlato del loro ultimo grande successo musicale “Music Sessions Vol. 53″, finito sulla bocca di tutti per il suo testo, un vero e proprio sfogo della cantante nei confronti del calciatore Gerard Piqué, accusato dall’ex moglie di averla tradita con la modella 23enne Clara Chia Marti. All’epoca del tradimento, Shakira disse di essersene accorta perché Clara, durante gli incontri clandestini, fosse solita mangiare tutta la marmellata della pop star.

Shakira non perdona, e nella canzone sfoga tutta la sua frustrazione verso i due “galeotti”, chiamandoli direttamente in causa senza lasciare possibilità di fraintendimento. Oggi torna a parlarne, concentrandosi sugli aspetti positivi che il brano ha portato: “L’accoglienza per il pezzo è stata incredibile – racconta la cantante -. Sto solo aspettando che qualcuno mi pizzichi e mi svegli da questo sogno. È incredibile sentire la reazione di così tante persone“. Ha poi aggiunto: “Questa canzone è diventata una specie di inno per tante donne. Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione ed ho dovuto sopportare tanta me***. Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, un modo sano per incanalare le mie emozioni. Ho scritto la canzone per me stessa, ma sento anche che era destinata a tante donne che avevano anche bisogno di sfogarsi come me”.