L’ong Sea Watch ha diffuso sui propri canali social le immagini aeree del barcone con a bordo 47 migranti, in balia delle onde e in grave difficoltà di fronte alle coste della Libia. “Secondo Alarm Phone – scrive Sea-Watch Italy su twitter – siamo di fronte a un nuovo caso di naufragio. Il barchino avvistato ieri dal nostro aereo Seabird non è stato soccorso in tempo. Ancora un’omissione di soccorso. Ancora tragedie”.