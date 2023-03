Alla vigilia della sua partenza per l’Isola dei Famosi insieme al compagno Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone si è confidato in un’intervista senza filtri ai microfoni de La Zanzara su Radio 24. Il giornalista e il fidanzato di 34 anni più giovane saranno infatti la prima coppia omosessuale che prenderà al reality di Canale 5, una decisione presa con l’obiettivo di cambiare “il costume in meglio. Pannella ci insegna che se le cose non le fai la gente non ti crede. Andiamo per un messaggio di normalità. Troppa differenza di età? I miei studenti etero maschi – ha spiegato Cecchi Paone – sono deliziati dall’idea di avere una milf, quindi vale anche al contrario”.

E quando il conduttore della trasmissione, Giuseppe Cruciani, gli ha ricordato gli attacchi subiti per aver detto che di Simone ciò che più lo ha colpito è stato il suo lato B, ha replicato: “E’ la verità, ho amato le donne tantissimo, anche sessualmente, ma uno poi passa dalla passera al piacere del cu*o. Ne ho avute una ventina, con molte ho convissuto perché sono stato quasi sempre monogamo. Io delle donne preferivo la parte inferiore, nei maschi invece il lato B. Di solito sono sportivi, hanno una tenuta muscolare più prolungata e quindi dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

“Sodomia contro natura? Chi lo dice non l’ha mai provato”, ha poi incalzato l’ex forzista. “Io preferisco essere attivo. Ero cultore del culo anche di quello delle donne, ma poi mi sono accorto che quello dell’uomo è più sodo. Di dietro violato? Certo che sì, sono circondato di super sportivi poi… per quella cosa del muscolo”. Poi sul matrimonio con Simone Antolini: “Mi voglio sposare con lui, sono stato felicemente sposato con una donna. Non faccio altro che sposare coppie gay, perchè mi riconoscono di aver dato un contributo. Ora basta, l’ho fatto con una donna voglio farlo con un ragazzo. Anche perchè all’Isola festeggiamo un anno”. Infine ha scherzato:”Un matrimonio gay per Piantedosi? No, casomai Sala che è più sensibile. Il ministro non mi piace, ha il grugno. Imita Salvini senza riuscirci. Meloni? Faremo un appello dall’Isola dicendo ‘Giorgia sposaci’”.