Che fine ha fatto Valentina Ferragni? Sono in molti a domandarselo in queste ore, con alcuni fan che si sono allarmarti per la sua insolita assenza dai social. La sorella minore di Chiara Ferragni è infatti solita condividere le sue giornate su Instagram, raccontando ai suoi follower la sua quotidianità tra il lavoro con il suo brand Uali, gli impegni nella moda e gli allenamenti di poledance e pilates con le amiche; ma da qualche giorno il suo profilo è silente. Niente Storie né post, l’ultimo risale a tre giorni fa, in occasione della sfilata di MiuMiu alla Settimana della Moda di Parigi. Nessuna “incursione” nemmeno nei profili dei suoi familiari come quelli delle sorelle Chiara e Francesca che spesso la ritraggono intenta a fare la “zia”. C’è chi ha fatto notare che prima di “sparire”, Valentina aveva detto di avere un po’ di febbre e questo ha, ovviamente, agitato i fan. Impossibile dire, però, se l’assenza sia effettivamente dovuta a motivi di salute e non, piuttosto, ad un comprensibile desiderio di prendersi una pausa dopo l’intenso fashion month che si è appena concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)