Un anno dopo l’addio a Conegliano, Paola Egonu può tornare a giocare in Italia. Il Vakifbank, infatti, non ha esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto che aveva entro il 31 marzo. Lo sponsor, banca del Governo turco, ufficiosamente parla di un contratto troppo oneroso in questo delicato momento storico della Turchia, post terremoto. Così, Egonu potrebbe accettare la proposta del Vero Volley Milano, club di Monza che ha in programma di trasferirsi definitivamente all’Allianz Cloud. La presidente della società, Alessandra Marzari, ha intenzione di riportare l’opposto azzurro in Italia. Come lei stessa ha dichiarato: “Per me è un bene che un’italiana giochi in Italia”. Tra le compagne di squadra troverebbe Alessia Orro e Myriam Sylla, ricostituendo l’ossatura della Nazionale di Davide Mazzanti.

Secondo quanto riporta Sky Sport, salvo clamorose sorprese, Egonu dovrebbe tornare in Italia. L’alternativa per la pallavolista italiana è rappresentata dalla squadra turca del THY, la quale potrebbe fare a Egonu una proposta molto allettante.

Il ritorno in Italia potrebbe giovare anche in chiave Parigi 2024, con la Nazionale di Mazzanti chiamata a disputare World League, Europei e qualificazioni olimpiche in un’estate lunghissima. Ancora da capire il futuro della Egonu in azzurro, dopo la sua denuncia di razzismo in occasione della finale per il terzo posto con gli Usa. La volontà del ct Davide Mazzanti, riconfermato sulla panchina, sarebbe quella di rendere la Nazionale meno dipendente dalla fortissima presenza di Paola Egonu.