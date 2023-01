Paola Egonu in campo all’Allianz Cloud di Milano. E’ la suggestione che arriva dal mercato del volley, dopo la notizia rimbalzata dalla Turchia fino all’Italia: l’opposto della Nazionale azzurra, scrive il portale voleybolmagazine.com, potrebbe chiudere già a fine stagione la sua avventura con il Vakifbank Istanbul, dove era arrivata solo questa estate. Il motivo? Il club allenato da Giovanni Guidetti valuta di sostituirla con Tijana Boskovic, l’opposto serbo dei rivali dell’Eczacibasi che è in scadenza di contratto.

Egonu aveva lasciato Conegliano per provare un’esperienza in Turchia con un club abituato non a vincere, ma a dominare. La prima delusione è arrivata però al Mondiale per Club: sconfitta in finale proprio contro le ex compagne di Conegliano. In campionato il Vakifbank è secondo e, stando a quanto riporta voleybolmagazine.com, in questo momento non sarebbe intenzionato a esercitare la clausola per il rinnovo del contratto. Lo può fare fino al 31 marzo prossimo.

Da quella data Egonu potrebbe aver bisogno di cercare un’altra squadra. Certo, potrebbe fare il percorso opposto di Boskovic e passare all’Eczacibasi. Ma il Corriere della Sera non esclude anche un ritorno in Italia, in particolare al Vero Volley: la squadra di Monza, che quest’anno ha cambiato nome scegliendo Milano, vuole aumentare il suo appeal. Per questo dal prossimo anno dovrebbe giocare stabilmente all’Allianz Cloud, nel capoluogo lombardo. L’intenzione è perfino arrivare a ospitare all’ex Palalido il Mondiale per Club. Egonu sarebbe il miglior viatico per dare una spinta importante al progetto di crescita.