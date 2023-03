C’è preoccupazione, tra i fan dei Maneskin, per le condizioni di salute di Damiano David. Pochi giorni fa, il frontman della band romana ha pubblicato sui propri profili social due immagini enigmatiche: una, in bianco e nero, che lo ritrae mentre fuma una sigaretta e un’altra in cui si vede quella che sembra essere una maschera per l’ossigeno. “A volte è più difficile”, la didascalia a corredo delle foto. Il post, inaspettato, ha subito allarmato molti. “Se hai bisogno di cancellare i concerti, cancellali. I tuoi fan capiranno al 100%. Niente è più importante della tua salute”, ha scritto qualcuno; “Vedo una maschera per l’ossigeno, prenditi cura di te. Ti amiamo e vogliamo che tu viva a lungo”, è il commento di un altro utente.

E ancora: “Damià, pensa prima a te stesso. Chi ti ama davvero può solo capire, apprezzare e aspettare”; “Penso che sia tempo di prendersi una pausa meritata. Voi ragazzi siete stati in giro senza interruzioni da quando avete vinto l’Eurovision. La salute vale di più del lavoro. Prenditi cura di te Damiano”. Dopo l’uscita del loro terzo album in studio, Rush! (che staziona stabilmente nella classifica FIMI), i Maneskin hanno ripreso il Loud Kids Tour che, in Italia, toccherà diversi palazzetti prima delle cinque date estive negli stadi. Che le condizioni di Damiano David siano davvero legate allo stress per il tour mondiale? Per adesso, non si hanno notizie certe.