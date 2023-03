Nel settembre del 2022 Alessia Marcuzzi ha ufficializzato la separazione da Paolo Calabresi Marconi, con cui era sposata da otto anni. Adesso, a 6 mesi dal divorzio, l’ex-conduttrice del Grande Fratello parrebbe essere coinvolta in una nuova relazione, tanto da essere paparazzata dal settimanale Chi mentre passeggia a braccetto con una nuova (presunta) fiamma.

Il suo nome è Jody Proietti, ballerino di 32 anni con una carriera già avviata nel mondo dello spettacolo. La carriera del giovane nel mondo della Tv è iniziata nel 2009 nel programma “Italian Academy” su RaiDue. Successivamente, è stato solista del corpo di ballo di “Tale e Quale Show” su Rai 1, per poi posare come modello per una campagna pubblicitaria di Tim.

Non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme. Secondo Chi, lo scorso gennaio Alessia si sarebbe recata nell’appartamento del ballerino, mentre stavolta è lui ad essere visto entrare di notte nell’appartamento di lei ai Parioli. Secondo i rumors, la passione fra i due sarebbe “esplosa” proprio durante Boomerissima, il programma condotto dalla presentatrice e in cui ha lavorato anche Jody.

Tuttavia, come spesso accade, non mancano le malelingue. Fra chi è certo della serietà della loro relazione e chi sostiene che sia soltanto una tresca passeggera, si fa strada la voce degli scettici convinti che quella fra i due sarebbe niente di più che una “lucherinata“. Sarà il tempo a mostrare ai fan di Alessia e di Jody chi ha ragione.