Alcune sono svenute, altre hanno avuto forti attacchi di ansia. Siamo a Pasto, in Colombia, dove 28 studentesse si sono sentite male durante una “seduta spiritica” con la tavoletta Ouija, ovvero lo strumento utilizzato per ‘mettersi in contatto con gli spiriti’ e ideato nella seconda metà del XIX. Le ragazze si trovavano al Galeras Educational Institution e il preside Hugo Torres ha fatto sapere che “sono state indirizzate portate all’ospedale municipale locale secondo i protocolli in vigore. Direttori e insegnanti le hanno accompagnate mentre venivano visitate”. Il ricovero d’urgenza e la paura dei genitori, che non hanno dubbi sul fatto che sia stata la tavoletta a creare in loro disagi e mancamenti. Non è il primo caso di suggestione che provoca effetti collaterali fisici nel Paese: stessa situazione e sempre in un istituto scolastico anche lo scorso novembre. Ricordiamo che Hasbro, nel 2019, ha lanciato una tavoletta Ouija per bambini suscitando non poche polemiche. Lo spiritismo non viene considerata una pratica innocua e molte sono le testimonianze di persone che si sono rivolte ai medium per mettersi in contatto con i propri defunti, andando incontro a malessere psichico e fisico. L’effetto di percepito movimento si può spiegare secondo alcuni studi con quello che viene chiamato “effetto Carpenter”: il nostro sistema nervoso sarebbe in grado di generare movimenti meccanici del corpo non avvertiti come volontari. Gli studi rilevano che ”quando le persone si visualizzano mentre svolgono un’attività, mostrano cambiamenti elettromiografici negli stessi gruppi di muscoli che sarebbero stati attivati se gli individui avessero effettuato veramente le risposte” (LiggeF & Hamada). In breve, l’effetto ideomotorio è l’esecuzione di movimenti inconsci e involontari eseguiti sulla base di aspettative ed esperienze precedenti.