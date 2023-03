Nonostante sia già passato un mese dal termine del Festival di Sanremo, alcuni rumors continuano a far parlare. Uno su tutti, la presunta rottura tra Ultimo e il vincitore Marco Mengoni dietro le quinte del Teatro Ariston. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato Amedeo Venza: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni, non ci sono rapporti tra loro”. I due fino a oggi non avevano commentato ma il cantautore romano ha deciso di mettere la parola “fine” a questa storia. Queste, del resto, sono giornate di interviste per Niccolò Moriconi aka Ultimo tra scoop e colpi di scena. Ai microfoni di Radio Deejay il cantautore ha voluto dire la sua in compagnia di Nicola Savino e Linus. “Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Fatemi precisare questa cosa. Non è così, anzi è il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. Questo lo volevo dire, oggi scrivono robe che non esistono. Non è vero nulla, ripeto che io lo stimo molto Mengoni e quello che avete letto non è vero”.

Durante l’intervista Ultimo ha ribadito inoltre la volontà nel non voler più tornare al Festival di Sanremo da concorrente, nonostante il quarto posto di quest’anno: “In realtà è una questione che non ha a che fare con la mancata vittoria o altro. Ho già detto prima del Festival che volevo chiudere un cerchio con Alba. Sono tornato, l’ho fatto e quindi penso che non ritornerò”. E ancora: “Avete ragione quando dite che nel nuovo album ci sono pezzi più diretti e facili di Alba. Canzoni che al teatro Ariston sarebbero arrivate con più facilità, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso”.