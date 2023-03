Neymar si deve operare ai legamenti della caviglia destra e il Paris Saint-Germain dovrà fare a meno del brasiliano almeno fino a fine stagione. Secondo il comunicato del club, l’intervento è necessario per evitare delle possibili ricadute in futuro. Sulla vicenda è intervenuto Christophe Dugarry, il quale crede che l’infortunio di Neymar rappresenti una buona notizia per il club parigino: “Sono felice per il Psg che Neymar sia infortunato”, ha detto il francese campione del mondo ’98.

Dugarry ha parlato durante la trasmissione radiofonica “Rothen s’enflamme” su Rmc Sport e ha dato la sua opinione: “Penso che sia un’incredibile possibilità per Christophe Galtier“, l’allenatore del Psg. “A un certo punto – spiega l’ex centravanti del Milan nella stagione 1996/97 – avrebbe dovuto avere il coraggio di togliere Neymar, era l’unica soluzione. Questa squadra è molto più bilanciata a cinque dietro, con tre centrocampisti e Mbappé-Messi davanti”.

Dugarry non le manda a dire e critica pesantemente lo stile di gioco dell’ala offensiva: “Neymar non lo vedo più. Non ce la faccio più. Lo trovo insopportabile nel suo dribbling, nel suo atteggiamento. Non lo voglio vedere più in campo, mi stanca”. I risultati diranno se Neymar mancherà al Psg o se la squadra francese potrà trovare più soluzioni con due soli attaccanti in campo.