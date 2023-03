È sempre la caviglia a far penare Neymar. L’attaccante brasiliano lo scorso 19 febbraio in occasione del match di campionato tra Psg e Lille ha subito l’ennesimo infortunio. E questa volta significa stagione finita: Neymar si sottoporrà a “un’operazione ai legamenti della caviglia destra“, ha annunciato il club francese in una nota, spiegando che “lo staff medico del club ha consigliato un intervento per la riparazione dei legamenti, per evitare il grosso rischio di una recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza”. L’operazione si terrà “nei prossimi giorni a Doha – conclude il Psg – E’ previsto uno stop di 3-4 mesi prima del rientro in gruppo”.

Una recidiva è appunto quello che spaventa Neymar e il Paris Saint Germain. Meglio un’operazione di riparazione per sperare di lasciarsi definitivamente i problemi alle spalle. Il primo grave infortunio alla caviglia costrinse Neymar a saltare la Copa America 2019, che il Brasile giocò in casa e vinse. Poi un altro stop il 28 novembre 2021, sempre per la caviglia: il brasiliano rientrò in campo solo il 15 febbraio 2022 in Champions League contro il Real Madrid. La caviglia destra però ha ceduto un’altra volta durante la prima partita degli ultimi Mondiali, Brasile-Serbia. Neymar uscì dal campo dolorante e la sua avventura in Qatar sembrava già al capolinea. Un rientro lampo invece gli ha permesso di giocare ottavi e quarti, non abbastanza però per portare avanti i verdeoro.

Adesso un altro stop, questa volta più lungo nella speranza che sia l’ultimo. Anche se il Psg dovrà fare a meno della sua stella: “Non è un’assenza banale – ha sottolineato il tecnico Christophe Galtier – Senza di lui giocheremo con due attaccanti e tre centrocampisti, per noi questo forfait è pesante”. Neymar in stagione ha giocato 29 partite, impreziosite da 18 gol e 17 assist. Un potenziale che mancherà al Psg, a partire dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.