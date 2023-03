Gli inguaribili romantici, vedendolo riapparire accanto a Michelle Hunziker nello show di lei, Michelle Impossible, hanno commentato sui social “quanto sarebbe bello se tornassero insieme”. Ma è chiaro che tra Eros Ramazzotti e la conduttrice c’è un rapporto molto bello, fatto di affetto e stima e di condivisione: i due stanno per diventare nonni. Aurora aspetta infatti un maschietto che nascerà a breve. E poi, c’è una novità: Eros, 59 anni, è innamorato. Di chi? Di una donna misteriosa con la quale si è fotografato per poi postare lo scatto su Instagram e scrivere “auguri amore mio”. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli e l’unione ritrovata con Hunziker, il cantautore sembra aver trovato posto anche per un nuovo amore.