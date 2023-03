Un confronto, quello tra Alfonso Signorini e Nikita Pelizon, diciamo “sprituale”. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore ha chiamato l’influencer nella mistery room per un confronto sugli angeli: “Tutto è iniziato a Dubai. Ho sentito un tocco sulla schiena che mi ha fatto subito addormentare in un sonno profondo. Ho dormito 11 ore e mi sono risvegliata energica. Inoltre l’11 è il numero che vedo da una vita”. Da lì, Pelizon ha iniziato ad indagare sul significato del numero ma fede nell’esistenza degli angeli è arrivata dopo: “Parlo con loro come se fossero amici ad un aperitivo. Con gli anni, ho scoperto che ognuno di noi ha il proprio angelo custode. Mi piacerebbe rivederne uno, anche se non mi capita da un paio d’anni… Un giorno, in stazione se n’è materializzato uno: ha salvato una persona che era rimasta bloccata sui binari e poi è sparito. Era come una persona normale, ma vestito tutto di bianco”.