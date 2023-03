Soleil Sorge e la mamma Wendy Kay sono state ospiti a Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato il duro percorso che affrontano, insieme, ormai da diversi anni. Kay ha avuto un tumore al seno nel 2007, tornato nel 2012. E oggi di nuovo: “Alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino ed ora mia madre si trova a combattere di nuovo… Quando è arrivata la diagnosi, c’è stato un momento di grande sconforto perché pensavamo di esserci lasciate tutto alle spalle. In questo momento la situazione è stabile ma purtroppo la paura rimane sempre“. Le due hanno partecipato assieme a Pechino Express e Soleil, guardando la mamma negli occhi, commossa le dice “prendo esempio da te costantemente, sei la mia idola”. “Quando mamma si è ammalata per la prima volta ero molto piccola – spiega ancora l’ex di Uomini e Donne – Perdere uno dei miei genitori è sempre stato uno dei miei incubi più grandi e solo oggi riesco a parlarne. Oggi però trovo forza nella mia maturità. Oggi sono abbastanza adulta per starle vicino e, soprattutto, per dare il giusto valore al tempo che passo accanto a lei”.