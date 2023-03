Le rilvelazioni fatte a Quarto Grado hanno fatto arrabbiare Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, il papà e la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. La trasmissione di Rete4 ha infatti fatto sapere che martedì scorso è stato prelevato il Dna a una ragazza di origini bosniache che attualmente risiede a Roma, nella periferia nord-est. Ora i risultati: Denise Pipitone non è Denisa Beganovic. Il test del Dna della ragazza bosniaca, comparato con quello della bambina, ha dato esito negativo. Gli accertamenti genetici erano stati disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello. “Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere”, aveva detto all’Ansa Frazzitta, a proposito di quanto andato in onda a Quarto Grado.