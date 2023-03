Sulle note di “2000 minuti” di Mara Sattei, la puntata del Le Iene del 28 febbraio si apre con un commovente saluto a Maurizio Costanzo scomparso lo scorso 24 febbraio. Dopo la performance della cantante di Sanremo, a entrare in scena è la conduttrice Belen Rodriguez. La show-girl, a nome di tutte la redazione de Le Iene, dedica la puntata “ad uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda, a cui tutta l’Italia ieri ha dato l’ultimo saluto.” Continua, la con la voce un rotta dalla commozione: “Voglio salutare anche Maria. Conservo ancora le tartarughine che lui mi ha regalato, e guardandole mi ricordo ogni giorno di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Quindi ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia delle Iene”.

Un breve omaggio che suona non solo come il compito della conduttrice di dar voce alle persone del programma, ma come l’addio di una donna ad un caro amico. Tuttavia, come spesso succede quando si parla di Belen, non sono mancate le polemiche, e le pagine social della redazione Iene e della conduttrice si sono trasformate in una fiera della critica. Si parte con qualche “Allora come mai non ti sei presentata al funerale?“, passando per un “Speriamo che Maria si ricordi di come ti sei comportata. Stefano invece un signore . Ecco la grande differenza tra voi…“. Alcuni si lasciano andare a sottilissime deduzioni dalla grammatica singhiozzante e condite da una valanga di puntini di sospensione: “Volevo aggiungere a chi a scritto che Belen era commossa a parlare del GRANDE MAURIZIO COSTANZO….se la guardate bene gli occhi lucidi li ha anche quando presenta i servizi delle iene…..quindi non si è commossa prima….”, concludendo infine con un sempreverde “Falsa!!!”.

Il silenzio della Rodriguez sui social e la sua assenza al funerale di Costanzo non sono dunque passati inosservati, e in molti si chiedono come mai una persona così legata al giornalista e a Maria De Filippi, con la quale vanta una lunghissima collaborazione, si mostri molto toccata in TV ma non sia andata a sostenere l’amica in questo momento difficile. Tuttavia non sappiamo di come si siano rapportate Maria e Belen nel privato, e la conduttrice delle Iene non ha ancora commentato l’accaduto.