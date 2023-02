È bastato che don Walter Insero, nel corso dell’omelia, facesse riferimento a un dolce aneddoto circa la golosità di Maurizio Costanzo per far affiorare sulla bocca di Maria De Filippi un leggero sorriso durante i funerali del marito. Il sacerdote nel ricordare il giornalista scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni ha parlato non solo del professionista, ma anche e soprattutto dell’uomo che era Costanzo. Spazio quindi anche a racconti di vita quotidiana, abitudini, vizi e virtù. “Era molto goloso e so che ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto” ha spiegato don Walter, e in quel momento Maria De Filippi non ha pututo fare a meno di ricordare con dolcezza la furbizia con cui il marito riusciva spesso a concedersi quel po’ di dolce di cui era così ghiotto malgrado dovesse stare a dieta. “Amava i suoi figli” ha proseguito il sacerdote, “Il suo rapporto con Maria è di tenerezza, stima, amore, condivisione, complicità. Maurizio ha testimoniato un forte senso di protezione nei confronti dei suoi cari e dei colleghi”.