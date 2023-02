Giovedì 23 febbraio alle ore 21, prima della marcia di notte Perugi-Assisi, si tiene l’incontro alla Sala dei Notari di Perugia sulla guerra in Ucraina e, più in generale, sull’esigenza di una pace nel conflitto (e nei conflitti).

All’incontro interverranno, tra gli altri: Don Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire; Mario Giro, Comunità di Sant’Egidio; Andrea Romizi, Sindaco di Perugia; Stefania Proietti, Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia; Francesca Peppucci, consigliera della Regione Umbria, Andrea De Domenico, Vicedirettore dell’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina; Maria Federica Giuliani, Assessore Comune di Firenze; Loris Cavalletti, Presidente Anteas; Elena Pasquini,Giornalista; Marco Mascia, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova; p. Riccardo Giacon, Direttore Rivista San Francesco Patrono d’Italia; Giuseppe Giulietti, Presidente Fnsi; Sergio Bassoli, Coordinamento di EuropeforPeace; Andrea Ceccomori, musicista; Isola di Confine di Valerio Apice e Giulia Castellani; Carla Romanelli Crowther, Attrice e scrittrice, Giulia Bartocci e Alessia Brighigna, giovani in servizio civile alla Tavola della Pace; Mateo Luzuriaga, Martina Vantaggio, Elena Perrone, Chiara Brugiolo, giovani in servizio civile al Centro Diritti Umani dell’Università di Padova; Enzo Nucci, già Corrispondente Rai a Nairobi, Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani; Guido Barbera, Presidente Cipsi; Francesco Cavalli, Direttore gruppo Icaro;Gabriella Stramaccioni, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale; Elisa Marincola, Portavoce Articolo 21; Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi.