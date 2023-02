“Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza”. L’ultima uscita discutibile di Ignazio La Russa arriva in un’intervista a Francesca Fagnani, nella registrazione del programma Belve in onda martedì sera su Rai 2. Un figlio omosessuale “sarebbe un figlio che non mi assomiglierebbe. Sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso quello che faccio”, dice il presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro. Spostando ancora un po’ più in là la frontiera del “politicamente scorretto” accettabile da parte della seconda carica dello Stato, dopo aver esibito a tutta Italia un busto del Duce esposto in casa propria, appartenuto al padre. Che ora afferma di non possedere più: “Lo vuole mia sorella, perché si è rotta le scatole. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l’ho più”. Ma ammette: “Mi rimprovero di averlo mostrato”.

Sul fascismo, dice la Russa a Fagnani, “il mondo non separa le cose importanti dal contesto in cui si dicono le cose, quindi ci devo stare attento”. E aggiunge: “A volte sarebbe bello fare battute, odio questo politically correct“. Poi risponde sul caso delle informazioni riservate passate da un suo compagno di partito, il sottosegretario Andrea Delmastro, a un altro, il deputato Giovanni Donzelli, che le ha usate per attaccare il Pd in Aula: “Visto quello che è ne è derivato, se non l’avessero fatto la discussione si sarebbe incentrata in maniera chiara sulla visita dei parlamentari del Pd al detenuto Cospito. Così invece abbiamo guardato il dito e non la luna, e non è stato utile. È sbagliato accostare il Pd alla mafia. Commentare alcuni parlamentari che fanno un gesto che potrebbe non essere chiaro, si può fare”, dice.