Il sipario sul Festival di Sanremo 2023 è appena calato ma Amadeus sarebbe pronto a mettersi al lavoro sulla prossima edizione. Un filmato trasmesso a Viva Rai2!, il programma di Fiorello, vede il conduttore e direttore artistico della kermesse spiegare: “Sono nel camerino dei Soliti Ignoti e faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti quattro Festival: spoilerare già oggi alcune cose importanti che riguardano il Festival di Sanremo 2024“. Il video si interrompe e Fiorello spiega che l’annuncio verrà dato domani, mercoledì 22 febbraio.

Ma di che cosa si potrebbe trattare? C’è chi si dice convinto che si tratti di uno scherzo di Carnevale, chi pensa che Amadeus potrebbe svelare gli abiti che indosserà il prossimo anno dal momento che nelle scorse ore aveva dichiarato a RTL 102.5 che sarebbe andato a scegliere i vestiti per l’edizione 2024, e chi ironizza: “Domani svela direttamente i 57 cantanti in gara“. Ci sono poi utenti che non sono affatto pronti ad affrontare già ora questioni inerenti il prossimo Festival: “Peggio di quelli che a carnevale ti chiedono cosa farai a capodanno c’è solo Amadeus che già sa cosa farà al festival 2024”, e ancora: “Che ansia“.