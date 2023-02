Elodie, inarrestabile. Un nono posto al Festival di Sanremo che non è abbastanza (secondo noi di FQMagazine) e già nuove uscite a cui pensare. No, non si tratta di musica stavolta. La cantante è ora su Prime Video con la docuserie Sento ancora la Vertigine. Senza filtri, diretta, il suo racconto è un piacere perché trasuda verità. Anche quando dice di come sia difficile restare calmi quando l’invadenza altrui nella vita privata raggiunge livelli di guardia: “Una volta ero in aeroporto e un uomo, dopo aver capito chi ero, mi ha urlato: ‘Chissà sotto l’effetto di quali droghe sei’. A quel punto non ci ho visto più: sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa e me lo sono mangiato. Gli ho urlato che caz*o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono letteralmente impazzita”. Una quotidianità, quella di Elodie, raccontata a tutto tondo, come ci si aspetta da una docu serie di questo tipo e come, ahinoi, non sempre accade.