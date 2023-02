“Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio. Mia madre mi ha sempre insegnato a essere indipendente”. Serena Bortone parla così in un’intervista a Il Corriere della Sera, spiegando: “La molla della mia vita è sempre stata il lavoro. Quando andavo ai matrimoni, da ragazza, sentivo un senso di soffocamento… me lo ricordo bene. Detto ciò, non mi sono mai pentita di aver amato. E se arriva qualcuno sul cavallo bianco, ci salgo”. Discorso simile per la maternità: “La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi”.

Nel passato della conduttrice di Oggi è un altro giorno “due importanti convivenze” e un incontro con Lady Diana. A proposito di quell’esperienza racconta: “Da ragazzina andavo spesso con la mia famiglia a fare volontariato alla ‘Città dei ragazzi’ che ospitava giovani che venivano da famiglie difficili. Il fondatore era britannico e vennero in visita gli allora Principi di Galles, Carlo e Diana. Io consegnai alla principessa un mazzo di fiori e mi colpì per la sua carnagione bianchissima e per quel modo speciale di guardare gli altri da sotto in giù. Uno sguardo accogliente che ti faceva sentire importante.. io avevo solo 14 anni”.