Vacanza con imprevisto per Richard Gere, che mentre si godeva un po’ di relax in Messico insieme alla famiglia è stato ricoverato per una polmonite. Lo riporta TMZ, che però fa sapere anche come l’attore sia in ripresa. Il divo di Hollywood si trovava vicino Nuevo Vallarta per festeggiare il compleanno della moglie Alejandra Silva, quando è stato portato in ospedale a causa del peggioramento della tosse con cui era partito. La consorte ha spiegato sui social che la vacanza arrivava dopo alcune settimane in cui l’intera famiglia era stata ammalata. Fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che Gere è stato sottoposto a cure antibiotiche per ridurre l’infiammazione ai polmoni. Il ricovero sarebbe durato solo una notte, e ora che è stato dimesso l’attore sarebbe in via di ripresa.