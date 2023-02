Incidente durante un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami, dove una donna ha toccato un’opera d’arte di Jeff Koons facendola andare in mille pezzi. Si tratta (o meglio, si trattava) di una scultura in vetro facente parte della serie “balloon dog” per il quale Koons è noto a livello internazionale. Alcuni presenti hanno dapprima pensato che si trattasse di una performance artistica, una scenetta architettata. Ai media locali i testimoni hanno spiegato di aver visto la donna picchiettare la mano sull’opera, come se volesse verificare se si trattasse di un palloncino gonfiabile. Evidentemente no, e la scultura è finita in frantumi al suolo. Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art, che ha sponsorizzato l’opera di Jeff Koons, ha spiegato a Miami Herald che la donna non aveva intenzione di rompere l’opera del valore di 42mila euro, e che a coprire i danni ci penserà l’assicurazione.

No es broma. Una mujer rompió por accidente una escultura de Jeff Koons de 42 mil dólares.https://t.co/0SAV7K6frR pic.twitter.com/XIBgJNS0I4 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 18, 2023