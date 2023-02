Fedez e Chiara Ferragni pare si siano lasciati alle porte San Valentino da innamorati. Nonostante il silenzio sui rispettivi profili Instagram, la coppia continua a fare la vita di sempre e ad uscire in intimità. Nelle scorse ore infatti su TikTok è comparso un video che ritrae l’influencer cremonese e il rapper entrare a Villa Crespi, il ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. È proprio lui ad aver accolto gli ospiti accompagnandoli all’interno della sala. Un arrivo passato in sordina a causa della mancata condivisione social, probabilmente voluta per evitare ulteriori rumors circa una possibile crisi di coppia. Ipotesi che ha preso forma al termine della serata finale del Festival di Sanremo in seguito al bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

I ben attenti si sono accorti che l’outfit di Chiara nel video di TikTok è lo stesso che l’influencer indossa in uno scatto davanti al suo armadio e caricato nelle storie Instagram circa 11 ore prima. Cappotto e dolcevita nero, gonna e sciarpa in tartan rosso. I due quindi hanno deciso di passare la cena di ieri, venerdì 17 febbraio, insieme e lontano (si fa per dire) da occhi indiscreti. I Ferragnez nelle ultime ore avevano messo in allarme i numerosi fan, tanto da portare alcuni di loro ad organizzarsi per un flashmob in piazza Duomo dove poter manifestare la propria “vicinanza” alla coppia. A tal proposito è diventata subito virale la storia caricata per qualche minuto da Fedez, poi cancellata: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Un rimando alla canzone “Favorisca i sentimenti” scritta sette anni fa e utilizzata come proposta di matrimonio in Arena di Verona. E sempre in questi giorni stanno continuando le riprese della seconda stagione delle vicende in casa Ferragnez per Prime Video. Per restare in tema Sanremo: “Se son rose, ri-fioriranno”.