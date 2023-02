Una delle serie tv del momento è sicuramente Mare Fuori. Acclamata dalla critica e dal pubblico fa impazzire le ragazzine (e non solo) di tutta Italia. Per questo motivo i protagonisti sono stati invitati sul palco di Sanremo per cantare la sigla: O mar for. A quanto pare però non a tutti stanno simpatici gli attori. Tra questi, Giulia Salemi.

Voce del web al Grande Fratello Vip e per Radio 101, Giulia Salemi proprio ai microfoni della radio ha detto: “Mentre ero a Sanremo ho incontrato il cast di mare fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Con tutto il bene. Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne… Le ragazze sono state carine“. Pare quindi che i giovani attori non abbiano fatto una buona impressione all’influencer. Intanto Giacomo Giorgio, l’attore che interpreta Ciro Ricci, ha voluto dire la sua. Ha infatti ripubblicato nelle sue storie le dichiarazioni fatte dalla Salemi aggiungendo: “Cosa non si fa per un po’ di hype”. Una dura replica che dopo neanche un’ora è stata cancellata dallo stesso attore.