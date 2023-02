Ludovica Valli è da poco diventata mamma per la seconda volta, e sui social non nasconde gli attimi di fragilità che si trova a vivere ora che la famiglia si è allargata. In lacrime si sfoga così con i follower: “Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?“.

L’ex tronista di Uomini e Donne, sebbene sia felice di aver dato alla luce il secondogenito Otto Edoardo, nutre dei dubbi su come la primogenita Anastasia possa vivere questa nuova fase della propria vita. Ludovica Valli teme infatti di non riuscire a prestare abbastanza attenzioni alla figlia, ora che gli impegni sono raddoppiati, mentre fino a poco tempo fa era lei al centro dei pensieri di mamma e papà. Solo pochi giorni fa Ludovica si era mostrata di nuovo in lacrime, anche se in quel caso era un pianto di gioia: “Sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente” aveva spiegato in quell’occasione.