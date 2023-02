Claudio Baglioni, interrogato sul Festival di Sanremo appena concluso, risponde. “Non l’ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest’anno e anche l’anno scorso tutte le sere ero impegnato… Ne ho sentito parlare molto, avendo fatto per due anni il direttore artistico so quanto difficile è questo mestiere. In ogni caso, Sanremo è un fenomeno, credo ce ne siano pochi al mondo”, le parole del cantautore ospite al TG1 per annunciare il tour. Ancora: “Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie”. Difficile dire se dietro queste parole ci sia un attacco ad Amadeus che l’importanza ai brani in gara la dà eccome. Va detto che la “rivoluzione festivaliera” che ha portato i giovani in gara (e a casa) è stata cominciata da Baglioni stesso ma raramente gli viene riconosciuto.