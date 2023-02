Tra i protagonisti più discussi di questo Festival di Sanremo c’è Rosa Chemical. Il momento per cui verrà ricordato, nel bene e nel male, in questo Festival, è il bacio con Fedez. Ma ospite di Propaganda Live si è reso protagonista di uno scambio diventato poi virale sui social. Manuel Franco Rocati (alias Rosa Chemical) ha fatto parlare di sè soprattutto non ha saputo dire che è Sergio Mattarella. Il conduttore televisivo, Diego Bianchi, chiede al cantante: “Stasera c’è Mattarella, sai chi è?” e lui risponde: “So chi è. È un politico italiano”. Davanti all’incredulità di Bianchi, Chemical continua: “È il Presidente del Consiglio, anzi no del Senato”. Alla fine, aiutato dal conduttore arriva alla conclusione che: “È il Presidente della Repubblica, lo sapevo. Se lo vedo lo riconosco”.

Il video dell’intervista ha fatto il giro del web ed è stato condiviso anche da Selvaggia Lucarelli sulle proprie pagine Instagram e Twitter: “Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy“.

E Ornella Vanoni ha commentato il tweet: “O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili”. Poche parole, dirette e sincere che hanno fatto esclamare alla Lucarelli un “Ti amo”.