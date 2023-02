“Aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora“. È un amore travolgente quello che Matilda De Angelis sta vivendo con Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, il duo vincitore dell’ultima edizione di X Factor. Intervistata da Vanity Fair l’attrice spiega che in passato non è stato così: “Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente”. Ora le cose sono diverse e De Angelis si dice felice: “Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: vabbe’ forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo“.

Recentemente l’attrice 27enne, dal 15 febbraio nella serie Netflix La legge di Lidia Poët, è stata fotografata proprio con De Santis e ora arriva la conferma della loro relazione. Quanto invece alla storia tra il suo ex Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli, sua grande amica, commenta: “Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici […] Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore”.