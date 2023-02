Sistema informatico della compagnia Lufthansa in tilt e caos nei voli in tutta la Germania. Il grave guasto ha bloccato i sistemi per l’imbarco da questa mattina. Un portavoce della compagnia ha spiegato che i tecnici stanno lavorando a una soluzione: secondo le prime ricostruzioni, i problemi sarebbero stati causati da un cantiere ferroviario a Francoforte. E sembra scongiurata l’ipotesi di un attacco hacker al sistema informatico della compagnia aerea.

Migliaia di voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi negli aeroporti di Francoforte e Monaco. Tutti i voli nazionali sono stati cancellati e ai passeggeri è stato chiesto di viaggiare in treno. Secondo la Dpa, l’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. Le problematiche hanno coinvolto anche le altre compagnie aeree di proprietà del gruppo Lufthansa, tra cui Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Swiss.