Protagonista della puntata di Storie Italiane di oggi è stato Albano. Insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri ha dato vita a un grande spettacolo sul palco dell’Ariston ed Eleonora Daniele ha voluto omaggiarlo. Si è parlato della sua vita e della sua carriera fino ad arrivare ad un momento non tanto gradito da Albano: la sua eliminazione dal Sanremo del 2017.

“Eri arrivato primo, avevi vinto. Perché ogni tanto ti lamenti che arrivi sempre secondo. Però quell’anno avevi vinto”, dice Daniele parlando del 1984 quando Albano insieme a Romina si aggiudicò il primo posto con “Ci sarà”. Albano allora risponde: “No non mi lamento. Io mi lamento solo di quel maltrattamento che mi hanno fatto nel 2017. Perché il brano di Rose di spine non meritava quel calcio nel sedere così impunemente violento e ingiusto“. Poco dopo viene mandata in onda la canzone che, secondo il cantante di Cellino San Marco, è stata ingiustamente eliminata dalla gara. Al termine la Daniele ci tiene a far sapere: “Ti sta applaudendo tutto lo studio. Questa canzone è bellissima”. Una consolazione che arriva dopo anni da quella eliminazione.